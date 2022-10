Barcelona en doce películas

Découvrir et comprendre la capitale catalane au travers de l'étude de 12 films qui ont façonné son image dans le monde entier. Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Ce livre a pour ambition de servir de guide à la redécouverte culturelle, urbaine, sociale et politique de la ville de Barcelone à travers la présentation de 12 films emblématiques. Les différentes analyses permettront de démontrer l'importance du septième art dans la perception et le rayonnement de la ville en Espagne mais également à l'étranger. Les lecteurs et lectrices découvriront la contribution de cette représentation visuelle et filmique internationale de la capitale Catalane à travers les caméras de pontes du cinéma tels que Vicente Aranda, José Juan Bigas Luna ou encore Pedro Almodóvar. Parallèlement, il sera aussi question de souligner l'influence qu'a eu, et qu'a encore, le cinéma sur l'évolution de la ville elle-même et le façonnage de son image aujourd'hui.