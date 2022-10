Carnet Grand format "Encre sympathique" (papeterie)

"J'avais pensé que ce travail provisoire me fournirait toute une documentation qui pourrait m'inspirer plus tard si je me consacrais à la littérature. L'école de la vie, en quelque sorte". Encre sympathique, 2019. Patrick Modiano. Chaque carnet possède des pages légèrement lignées, s'ouvre par une citation extraite de l'oeuvre dont il est le reflet, signée du nom de l'auteur.