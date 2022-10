Escape Game Au coeur de la mythologie

Au coeur du sanctuaire d'Olympie ou du royaume des Enfers, sur les traces d'Ulysse ou d'Orphée, préparez-vous à défier les plus grands personnages de la mythologie ! Une boîte de jeux collector pour vivre des moments uniques. Cette nouvelle boîte de jeux réalisée en partenariat avec Le Monde vous propose 3 scénarios inédits pour plonger dans les légendes et les mythes de la Grèce Antique, sous le regard de Zeus, le dieu des dieux ! Chaque enquête fonctionne à l'aide de 40 cartes présentant différentes énigmes à résoudre. Il ne tient qu'à vous de faire preuve d'ingéniosité et de sang-froid pour échapper aux colères divines, déjouer les pièges de créatures maléfiques et trouver l'issue de dangereux labyrinthes. Mésaventures, métamorphoses, malédictions... votre quête ne sera pas de tout repos ! Saurez-vous surmonter toutes les épreuves que les dieux vous réservent ? A vous de jouer ! L'ultime défi d'Ulysse. Retenus à l'entrée du palais d'Ithaque, votre mission consiste à aider Ulysse à rejoindre sa fidèle épouse, Pénélope. Pour y parvenir, vous devrez relever les nombreux défis imaginés par Athéna pour éprouver votre force et votre agilité. Dépêchez-vous avant que la clepsydre ne soit vide ! Prisonniers des Enfers. Après avoir suivi Orphée, vous vous retrouvez prisonniers du royaume des Enfers. Bien décidés à fuir le sort funeste qui vous est réservé, vous tentez par tous les moyens de quitter ce monde souterrain aux pièges innombrables. Il vous faut coûte que coûte échapper au terrible jugement d'Hadès ! Panique aux jeux olympiques. Malédiction ! Le sacre du champion d'Olympie ne peut avoir lieu car sa couronne d'olivier a mystérieusement disparu. Un concurrent jaloux l'aurait dérobée puis cachée quelque part dans le sanctuaire. Retrouvez la précieuse couronne avant midi, sinon la colère de Zeus s'abattra fatalement sur la cité... Un cadeau idéal pour les fêtes et pour se rassembler en famille ou entre amis.