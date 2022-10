Le premier jeu K-pop Qui réussira à se hisser au rang d idol ?

Un jeu de société inédit pour les plus grands fans de K-pop ! Toi et tes amis venez de passer l'audition d'une agence de K-pop et vous êtes maintenant des trainee ! Mais pour atteindre votre but ultime et intégrer le groupe de vos rêves, vous allez devoir prouver de quoi vous êtes capables ! Grâce à ce jeu de société qui contient un plateau et 120 cartes, plongez dans l'univers de la K-pop avec des quiz, des questions sur la culture coréenne et plein de défis ! Mais attention, à vous de montrer vos connaissances et d'éviter les bad buzz pour remporter la partie ! Un jeu de société à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs.