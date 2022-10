F*** Eve, mon père Noël s'appelle Adam !

Quand le père Noël est un beau brun mystérieux, c'est très difficile de rester sage... Le père Noël ? Ca fait bien longtemps que Claire n'y croit plus. Et entre une fillette de six ans à l'énergie débordante, des to-do list interminables et un commerce à gérer elle a plutôt intérêt à garder les pieds sur terre. D'ailleurs, le seul cadeau dont elle rêve - comme toute mère célibataire - c'est d'avoir une soirée rien que pour elle (et, accessoirement, la passer dans un bain moussant avec un bon verre de vin). Quant à trouver le temps de rencontrer quelqu'un... ça relèverait carrément du miracle ! Et c'est bien pour ça qu'Andie, sa têtue de belle-soeur, s'est mis en tête de lui dénicher l'homme idéal. A coup sûr, l'arrivée d'Adam, ce mystérieux visiteur de passage dans le village, est encore un de ses coups tordus. Car si les mecs canon commencent à tomber du ciel Claire veut bien croire au père Noël ! "Si vous êtes à la recherche d'une romance de Noël doudou , pleine de bons sentiments et de personnages entiers et attachants, alors ce roman est fait pour vous. Caro M Leene nous régale avec ce récit haut en couleur et idéal pour les fêtes de Noël". The Lovely Teacher Addictions A propos de l'autrice Mère de deux garçons très dynamiques, Caro M. Leene se consacre à sa passion pour l'écriture durant son temps libre. Fourmillant d'idées en permanence, elle aime tout particulièrement créer et faire évoluer ses personnages en imaginant que, quelque part dans le monde, ils existent vraiment.