Le grand double almanach belge dit de Liège. Edition 2023

Diffusé en Belgique et dans les départements français voisins, voici 199 ans que ce Grand double Almanach, dit de Liège, paraît en fin d'année. Ami du cultivateur et du jardinier, détenteur d'une sagesse ancestrale, cet ouvrage, agrémenté de nouveaux conseils écologiques, plaira également au citadins soucieux de se rapprocher de la nature. - Prévisions météorologiques - Jardinage avec la lune - Marées - Trucs et astuces de grands-mères ... La partie rédactionnelle de cet ouvrage sera consacrée au Marolles, histoire, lieux à découvrir, gastronomie... Une mine d'informations à piocher au fil de quelque deux cents pages, présentées dans un petit format. A mettre dans toutes les poches !