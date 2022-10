Le Larousse médical

- Près de 6 500 articles régulièrement actualisés, classés de A à Z décrivant le corps humain, ses pathologies et leurs traitements, les examens, etc. - 34 planches pour découvrir tous les détails du corps humain en image 3D grand format. - 18 doubles pages traitant de sujets d'actualité et de société (reconstruire le corps humain ; explorer le corps et le soigner en même temps ; les épidémies sous haute surveillance ; sevrage tabagique : lequel choisir ? , etc.) - Et toujours : un atlas du corps humain, un guide des symptômes et des maux courants, ainsi qu'un index détaillé pour bien s'orienter dans l'ouvrage.