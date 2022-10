Oraison bleue

Nouveau texte de la collection "récits d'objets", par l'autrice de De pierre et d'os, prix du roman Fnac 2019, entre autres. A partir d'une azurite, une pierre tendre et bleue, Bérengère Cournut interroge le lien que les humains entretiennent avec les éléments naturels, la manière dont ils peuvent y trouver une forme de réconfort. Dans cet hommage poignant à un ami disparu passionné de pierres, elle mêle considérations scientifiques, philosophiques et expériences personnelles pour délivrer une réflexion sur la mémoire et la transmission des connaissances de tous types.