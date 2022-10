Ma première bibliothèque Petit Ours Brun, un joli coffret cubique contenant 6 petits livres cartonnés : - Petit Ours Brun sur le pot - Petit Ours Brun aime son papa - Petit Ours Brun aime sa maman - Petit Ours Brun chez Mamie - Petit Ours Brun va à la ferme - Petit Ours Brun s'habille seul. 6 histoires incontournables de Petit Ours Brun qui accompagneront les tout-petits dans leurs découvertes et leurs émotions !