Gisele halimi, la fauteuse de troubles

On la connaît surtout pour ses luttes contre les violences subies par les femmes. Pourtant, Gisèle Halimi est aussi une grande combattante de la violence faite au corps colonisé et aux victimes de toutes les oppressions : de genre, de race, de classe. L'approche d'Ilana Navaro a ceci d'original qu'elle reprend les grands combats de la célèbre avocate (le procès de Djamila Boupacha en 1960, militante du FLN accusée d'avoir déposé une bombe dans un bar puis torturée et violée, en détention, par des soldats français ; le procès de Bobigny en 1972, qui ouvrira la voie de la légalisation de l'avortement en 1975 ; celui d'Anne Tonglet et Araceli Castellano à Aix-en-Provence en 1978, qui permettra de criminaliser le viol) et démontre qu'ils ont tous été des tournants dans l'Histoire sociale, politique et juridique de la France, et au-delà. Tant de femmes, en France, en Tunisie et ailleurs dans le monde, touchées par l'oeuvre de Gisèle Halimi, s'approprient ses combats et les prolongent aujourd'hui. Comment l'ancienne colonisée, indigène et juive tunisienne de la Goulette donne-t-elle des leçons à la République française ? C'est la force intellectuelle de Gisèle Halimi : combattre le colonialisme sans trahir la formation républicaine qu'elle a reçue, se réclamer de la culture des Lumières, des droits de l'Homme pour remettre en cause le système colonial, la barbarie exercée par les colons pendant la Guerre d'Algérie. Dans ce livre passionnant et lumineux, inspiré de la série sur France Culture Ilana Navaro nous dévoile un nouveau pan de la biographie de Gisèle Halimi.