Où naissent les héroïnes [EDITION EN GROS CARACTERES

Comment faire quand on est d'une timidité maladive, en surpoids, que l'on a un mari en fin de droits aux Assedic et des ennuis au boulot ? Transformer sa vie morose en un roman flamboyant ! Malicieux et follement touchant, réjouissant de bout en bout, ce roman est une irrésistible invitation à réveiller l'héroïne qui est en vous.