Un an d'actualité des libertés fondamentales. Fiches d’actualité et sujets corrigés pour le grand oral 2022, 4e édition

Cet ouvrage a pour objectif de rappeler ou préciser, dans un volume court, l'actualité que doivent connaitre tous les étudiants qui préparent le grand oral du CRFPA : ils pourront ainsi disposer d'un panorama express de l'année écoulée pour actualiser leurs connaissances juridiques et de culture générale en matière de libertés fondamentales. Les fiches d'actualités sont classées par ordre chronologique. Chaque fiche rappelle le contexte, l'actualité (texte adopté, décision prononcée...), le domaine et des exemples de questions susceptibles d'être posées par les membres des jurys. La mention des textes de références et une bibliographie sur le sujet vient utilement compléter l'actualité présentée. Certaines fiches comportent en outre un sujet avec son corrigé à partir d'une question ouverte ou dirigée, voire d'un arrêt à commenter. L'ouvrage se termine par un pêle-mêle de questions-réponses pour optimiser les révisions en la matière. Points forts Un ouvrage qui complète utilement le Recueil de textes des libertés fondamentales et le Précis de culture juridique Le panorama indispensable du candidat au CRFPA pour être certain d'être parfaitement à jour de ses connaissances