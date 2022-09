L'histoire d'un pouvoir, l'histoire d'un pays, l'histoire d'une époque Secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Valéry Giscard d'Estaing, François de Combret accumule les notes prises sur le vif, les courriers, les comptes rendus de réunion, y compris des conseils des ministres. Le soir venu, il consigne de mémoire les dialogues marquants du jour et les confidences du chef de l'Etat. En 1981, la défaite de VGE à l'élection présidentielle change le cours de sa vie. Il part aux Etats-Unis et devient banquier d'affaires. Les cartons dans lesquels il a conservé les secrets des années passées à l'Elysée sommeillent dans une cave. A la mort de l'ancien président en 2020, le souvenir douloureux se teinte de nostalgie et François de Combret décide de replonger dans ses dossiers pour ressusciter la chronique des années enfuies. Les lecteurs seront étonnés par la modernité du propos. Les sujets débattus au sommet de l'Etat il y a près d'un demi-siècle sont les mêmes que ceux d'aujourd'hui : l'environnement, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'expansionnisme russe, l'immigration, l'énergie, l'égalité hommes-femmes, etc. Comment VGE a-t-il réussi à affronter tous ces enjeux sans disposer d'une majorité parlementaire stable ? A l'époque comme aujourd'hui, le roi était nu.