Audrey Hepburn. L'univers illustré d'une icône de la mode

Elle avait autrefois un rêve, celui de devenir danseuse. La vie lui a finalement accordé un autre destin : lorsqu'Audrey Hepburn monte sur les planches pour la première fois, loin d'elle l'idée de devenir une véritable icône de cinéma. Des yeux de biche, une silhouette gracile, un style sophistiqué et glamour : un contraste saisissant d'avec les canons hollywoodiens de l'époque, qui lui vaut de conquérir la nouvelle génération d'après-guerre. Hubert de Givenchy l'habille en personne pour ses plus grands rôles et le monde tout entier l'acclame et la récompense. Célébrée ici par la plume talentueuse de l'illustratrice Megan Hess, Audrey Hepburn aura marqué à jamais l'histoire de son nom, pour notre plus grand plaisir.