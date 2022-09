Escape Game. Meurtre dans l'Orient Express

Le conducteur de l'Orient Express est-il devenu fou ? Lancé à vive allure, le train ne semble plus pouvoir s'arrêter. Pire : l'un des passagers a été retrouvé assassiné dans son compartiment. Dans ce tumulte, à vous d'arrêter le train avant l'inévitable déraillement, et de trouver l'assassin parmi les 10 suspects, en remontant toutes les voitures : mais attention, l'Orient Express est truffé de pièges et d'énigmes. Serez-vous à la hauteur ? 110 cartes énigmes, indices et mystère 1 carnet de détective 1 livret de règles et de solutions 1 plateau de jeu avec les suspects