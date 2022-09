Tremplin concours Sciences Po. Tout-en-un, Edition 2023

La sélection à l'entrée des IEP a été profondemment remaniée avec l'intégration dans Parcoursup et la réforme du lycée : nouveaux programmes et nouvelles épreuves pour le concours commun, nouveau processus de sélection pour Paris, Bordeaux et Grenoble. Cet ouvrage est le seul ouvrage de préparation complet traitant l'ensemble des 10 Instituts d'études politiques : les 7 écoles du concours commun, Sciences Po Paris, les IEP de Bordeaux et Grenoble. LES 10 IEP DANS UN SEUL LIVRE Le cours à connaître - Histoire et Anglais : révisez vos connaissances en fiches - Les thèmes de questions contemporainesLa méthodologie de chaque épreuve pas-à-pas - Dissertation de questions contemporaines - Analyse de document - Epreuves d'anglais - Sujets d'annales corrigés pour toutes les épreuvesLa préparation des selection sur dossier - Les dossiers pour Science Po Paris, Bordeaux et Grenoble - L'oral de selection