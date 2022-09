Thèmes essentiels d'actualité. Edition 2023-2024

Les principaux thèmes d'actualité des domaines clés des concours (culture générale, questions sociales, économie, relations internationales) sont présentés sous forme de fiches pour faire le point et se préparer aux concours. Chaque thème est développé de manière claire et approfondie selon des aspects et une méthode bien structurés proposant : - Une présentation du thème et de ses enjeux ; - Un historique regroupant les grandes dates à connaître ; - Les connaissances de base présentant une analyse claire des éléments essentiels du sujet ; - Le bilan de l'actualité exposant le thème dans son contexte le plus proche et précisant toutes ses évolutions actuelles ; - Les perspectives développant la réflexion sur l'avenir et les évolutions possibles du sujet. L'ouvrage, rédigé par une équipe de spécialistes dans chaque discipline, est un outil indispensable pour la préparation des épreuves écrites et orales.