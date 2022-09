Banana Fish Tome 10 : Perfect Edition

C'est un véritable carnage qui a lieu dans la propriété de Dino ! Alors qu'il pensait avoir enfin capturé Ash, ce dernier parvient à se libérer et le prend en otage. Mais Fox, le sadique chef du commando de mercenaires, trahit le parrain du crime et le tue sans aucune hésitation. Ash se retrouve alors à la merci de cet homme, et ce n'est que grâce à l'intervention de Sing et Blanca qu'il parvient à retourner la situation à son avantage. La guerre pour le Banana Fish arrive à sa conclusion.