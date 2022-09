Mon grand guide IFSI pour entrer en école d'infirmier. Réussir la procédure Parcoursup, fondamentaux, remise à niveau, Edition 2023

Destiné aux lycéens de Première et de Terminale qui souhaitent entrer en Institut de de formation aux soins infirmiers, cet ouvrage est le meilleur outil pour les accompagner dans la procédure Parcoursup et les préparer à leur future formation. Réussir la procédure Parcoursup : - Découvrir la formation en IFSI : Quel est le programme ? Comment se déroule-t-elle ? Quelle part de formation pratique ? - Découvrir le métier d'infirmier : Quel est son rôle ? Où et avec qui exerce-t-il ? Quelle est sa rémunération ? Quelles évolutions de carrière ? - Saisir ses voeux dans Parcoursup : Comment fonctionne la plateforme ? Quel est le calendrier ? Quels sont les attendus des IFSI ? - Mettre en valeur son profil et rédiger son projet de formation : Quels sont les points clés de son parcours personnel ? Comment valoriser sa motivation ? Réviser les fondamentaux - Cours de biologie illustré. - Fiches d'actualités sanitaires et sociales. - Plus de 100 QCM corrigés. Se remettre à niveau - Améliorer sa communication écrite et orale. - Revoir ses bases de mathématiques. - Découvrir plus de 700 expressions d'anglais médical.