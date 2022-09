Witch and God Tome 3 : Insoumise Méroé

Face aux menaces de Zeus, les sorcières ont plus que jamais besoin de trouver la baguette de Circé. Mais l'artefact est caché quelque part sur l'île d'Aiaia, la résidence première des sorcières, perdue depuis des milliers d'années. Ce serait leur arme la plus puissante si un conflit venait à éclater. Les sorcières ont misé tous leurs espoirs sur Méroé. Malheureusement pour la jeune sorcière qui remue ciel et terre, l'île reste introuvable. Et du côté de sa vie sentimentale, ce n'est pas mieux. Elle voit ses deux soeurs tomber amoureuses en se demandant pourquoi ce sentiment lui échappe. Mais ses recherches sont mises à mal lorsque Méroé se fait enlever par Zeus puis jeter sans ménagement dans les immenses forges d'Héphaïstos, le dieu du feu et des métaux. Bourru et asocial, Héphaïstos ne veut pas de cette cohabitation forcée, qui contrecarre ses plans. Quant à Méroé, bien que troublée, elle est déterminée à s'enfuir. Mais rester aux côtés de ce dieu imposant aux yeux ambrés pourrait bien être la solution à tous ses problèmes...