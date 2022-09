Kushiel Tome 3 : L'Avatar

La marque de Kushiel fait de Phèdre une élue, et lui vaut d'éprouver à jamais le plaisir dans la souffrance. Mais dans le danger, elle peut compter sur le moine guerrier Joscelin. Bien que la nature de Phèdre soit une source perpétuelle de tourments pour eux deux, Joscelin lui demeure indéfectiblement fidèle. Jamais il n'a trahi son serment : protéger et servir. Pourtant le destin lui réserve une ultime épreuve. Phèdre n'a jamais oublié Hyacinthe, son ami d'enfance, et elle cherche depuis dix ans la clé qui le libérerait de l'asservissement. Car il a conclu un pacte avec les dieux pour se sacrifier à la place de son amie et sauver sa patrie. Aussi Phèdre saisit-elle la dernière chance de le secourir. Cette quête la conduira au bout du monde, à la merci de seigneurs de guerre déments et cruels, et face à un pouvoir si terrifiant que personne n'ose en prononcer le nom...