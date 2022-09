Parler avec toi

Dans ce deuxième livre publié à la Boucherie littéraire, Isabelle Alentour continue à tracer le sillon du sentiment amoureux, en rendant hommage ici à un homme aimé, ami, amant, complice, alter ego, grand frère, interlocuteur électif disparu. Un hommage qu’elle n’a pu écrire sans célébrer ce qui fut le ferment singulier de cet amour : la parole. Voici ce qu’elle en dit : "Inévitablement je me suis interrogée. Comment ça allait être, le monde, sans toi, désormais, pour moi qui n’avais jamais perdu un proche, comme on dit. Qu’est-ce qui allait changer ? Comment allais-je me débrouiller avec cette absence ? Arriverais-je à l’écrire ? Et quand bien même je le pourrais, était-ce vraiment à l’écriture que je désirais confier le soin de parler de toi ? Soudain ce fut là. Ni journal de deuil, ni récit hagiographique, ni poème élégiaque. Simplement la poursuite de ce qui nous avait tenus ensemble dans le poing de la vie toujours prêt à s’ouvrir. La parole."