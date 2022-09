Affaires étranges. 17 histoires authentiques : paranormal, ufologie, mystère

17 histoires saisissantes, à peine croyables. . . et pourtant parfaitement authentiques, par Joslan F. Keller, historien de l'étrange et spécialiste du paranormal. Affaires étranges, ce sont 17 histoires saisissantes, à peine croyables. . . et pourtant parfaitement authentiques. Pour chaque affaire sont exposés les faits, l'ensemble des protagonistes et leur histoire, ainsi que les différentes hypothèses plausibles. . . Certaines histoires ont une explication, d'autres pas, mais toutes questionnent notre rapport au monde et à l'inconnu. Bienvenue dans le monde de l'étrange !