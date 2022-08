Psychomotricité en psychiatrie adulte

Le livre de référence en psychiatrie pour les professionnels et étudiants en psychomotricité. Le livre de référence pour les étudiants et les professionnels en psychomotricité. Ce livre fournit toute la théorie, la clinique et les pratiques de prise en charge des troubles psychiatriques. Il guide le psychomotricien dans la construction de projets de soin personnalisés en fonction des pathologies rencontrées. Depuis la sémiologie psychomotrice et le bilan psychomoteur jusqu'à la prise en soins, il détaille la place du psychomotricien dans le système de soins actuel. Les auteurs décrivent également le cadre thérapeutique et les techniques et médiations utilisées : un manuel complet !