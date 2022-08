Adjoint Administratif d'Etat. Concours externe, interne, examens professionnels Catégorie C, Edition 2023

Toutes les épreuves du concours d'adjoint Administratif d'Etat pour réussir son admission > Présentation du concours et du métier - Informations sur le concours et les cadres d'emplois - La carrière et l'avenir professionnel de l'adjoint administratif au sein de la fonction publique> Méthode des épreuves écrites et orales - Méthodologie pas à pas à partir de sujets réels - Des entraînements guidés pour acquérir la méthode de chaque épreuve et répondre aux attentes du jury> Entraînement aux épreuves écrites et orales - Annales corrigées et commentées - Tests d'auto-évaluation pour faire le point sur les notions assimilées ou à revoir - Des simulations d'entretiens avec le jury décryptées (mises en situation professionnelle) > Connaissances indispensables pour réussir les épreuves : Fiches de révision en Français et Mathématiques > Les + Foucher - Des vidéos d'entretiens avec le jury pour se mettre dans les conditions réelles de l'épreuve - Un mémo du candidat avec 16 schémas en couleurs pour retenir l'essentiel - Un accès à l'application Superconcours de DigiSchool pour réviser et s'entraîner sur mobile - Des ressources numériques complémentaires accessibles sur foucherconnect. fr Nouveauté : 100 QCM interactifs pour tester ses connaissances Un véritable coach pour le candidat : conseils du jury, témoignages de candidats, astuce et "à ne pas faire", auto-évaluations Un ouvrage indispensable pour être sûr de réussir son concours !