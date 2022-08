Le petit marketing. L'essentiel en bref, Edition 2023

En 48 pages et 16 fiches pratiques, le Petit Marketing fournit tous les savoirs fondamentaux de la fonction marketing, des outils d'analyse à l'autodiagnostic d'entreprise, notamment : - définir un positionnement - analyser la concurrence - définir des cibles commerciales - connaître les études de marché - opérer une veille informationnelle - créer et développer une marque - déterminer une politique de prix - distribuer et diffuser une offre? Depuis plus de 13 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés sur une vingtaine de thématiques en fiches synthétiques et en 48 pages. Mis à jour chaque année, ils sont un repère indispensable pour tout étudiant ou professionnel.