Toutes les épreuves BTS GPME 1re et 2e années. Edition 2023

Tout pour réviser et réussir votre BTS ! Conforme aux nouveaux programmes, cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner tout au long des deux années de BTS Gestion de la PME : Les cours complets dans toutes les matières, pour réviser et mémoriser l'essentiel200 schémas et des exemples, pour bien comprendreDes exercices types, des études de cas, pour s'entraîner dans les conditions de l'examenLes méthodes de la réussite : analyse de documents, étude de cas, synthèse, écriture personnelle... Le descriptif détaillé des épreuves : définitions, durées, coefficients... En plus ! Retrouvez 55 tutos vidéos pour mieux comprendre, sur notre chaîne Youtube " Objectif BTS Hachette " .