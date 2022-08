Meurtres en bord de mer

C'est l'été et lady Hardcastle et Florence, sa femme de chambre, ont bien mérité un peu de repos ! Elles s'offrent enfin une petite escapade balnéaire bienvenue sur la côte anglaise. Entre les glaces sur la plage et les promenades à dos d'âne, tout est pour le mieux. Le calme avant la tempête... Car, horreur, les pensionnaires de l'hôtel où elles logent commencent à disparaître un à un. Le premier à s'évanouir dans la nature sans laisser de traces est un scientifique de renom qui travaille pour le gouvernement de Sa Majesté. Fini les vacances : Lady Hardcastle et Flo prennent les choses en main, comme à leur habitude ! Et ça se complique lorsque leur suspect numéro Un est assassiné dans des circonstances macabres. Avec un directeur d'hôtel hystérique, il y a urgence à résoudre le mystère avant que tous les pensionnaires ne ressortent de l'hôtel les pieds devant...