Le petit immo. L'essentiel en bref, Edition 2023

En 48 pages et 25 fiches pratiques, le Petit Immo fournit toutes les connaissances indispensables du secteur immobilier, du droit de l'immobilier au droit de l'urbanisme, en présentant notamment : - l'agent, le mandat et la prospection - le compromis et la promesse de vente - les diagnostics, garanties et financement - la location et la copropriété - la fiscalité immobilière - la SCI et le viager - les règles d'urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux)Le Petit Immo est à jour des dernières dispositions réglementaires. ? Depuis plus de 13 ans, Les Petits Experts récapitulent les chiffres, données et savoir-faire clés sur une vingtaine de thématiques en fiches synthétiques et en 48 pages. Mis à jour chaque année, ils sont un repère indispensable pour tout étudiant ou professionnel.