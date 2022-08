Maths CP Chaque jour compte ! Matériel autocorrectif, Edition 2022

Du matériel autocorrectif avec 100 jeux pour les classes de CP, basé sur la méthode Chaque jour compte. Elle est fondée sur la ritualisation des apprentissages et intègre la résolution de problèmes et la manipulation. Une méthode terrain conforme au guide orange. 200 planches de fond de classe pour s'entrainer. -Les élèves s'entrainent dans leur zone proximale de développement : ils choisissent les planches qui correspondent à leur zone de travail et en autonomie, valident leurs réponses -6 zones Zone 1 : les nombres jusqu'à 5 Zone 2 : les nombres jusqu'à 10 Zone 3 : les nombres jusqu'à 20 Zone 4 : les nombres jusqu'à 69 Zone 5 : les nombres jusqu'à 100 Zone 6 : les nombres jusqu'à 1 000