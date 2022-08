Coppens, Lucy, moi et les autres

"Tu ne seras jamais chercheuse, tu es... trop fille." C'est l'histoire d'une petite fille que rien ne prédisposait à la science, qui découvre à la télé Yves Coppens avec sa Lucy de 3,18 millions d'années... et dont le destin soudain bascule. Plus tard, c'est avec Yves Coppens qu'Emmanuelle Pouydebat fera sa thèse au Collège de France. Aujourd'hui, elle est l'une des grandes spécialistes de l'évolution des comportements animaux et notamment de leurs fascinantes capacités à manier les outils, avec leurs mains, leurs pinces, pattes, trompe, langue... L'histoire vraie et heureuse d'une vocation scientifique au féminin.