L'ami Brialy. Le prince des dandys

Un album-souvenir sur une figure incontournable du cinéma et du théâtre français ! Une carrière prolifique Sur grand comme sur petit écran (plus de 200 films ciné, une cinquantaine de téléfilms) ou sur les planches - il fut directeur du Théâtre Hébertot puis des Bouffes-parisiens (où sa loge existe toujours), directeur de festivals de théâtre (festival de Ramatuelle, festival d'Anjou) et joua dans plus de 30 spectacles, Jean-Claude Brialy (1933-2007) a marqué les esprits. Confident des stars jamais avare d'une anecdote, comédien volontiers cabotin, charmant, bondissant et exigeant, prince de l'élégance... tous ceux qui ont travaillé à ses côtés se souviennent. Résumant sa vie et sa carrière, enrichi de témoignages de personnalités, portrait tiré à quatre épingles signé de celle qui fut sa costumière au théâtre, visite de son château de Monthyon (Seine-et-Marne), ce livre, tour à tour émouvant et espiègle, rend hommage à un acteur inoubliable !