La menace nucléaire. De Hiroshima à Poutine

Vladimir Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire. Mais que cela signifie-t-il concrètement ? Quelles sont les conditions et les conséquences d'une telle frappe ? Et, plus important encore, est-ce une première depuis Hiroshima ? On l'oublie, mais l'humanité a, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, connu de nombreuses crises du même ordre. Voici une histoire totale et inédite des instants où la planète manqua d'être détruite. Des bombes atomiques au Japon en 1945 à la récente escalade entre la Russie et l'OTAN, en passant par la crise du détroit de Formose entre Taïwan et la Chine populaire (1954), Ði?n Biên Ph? (1954), celle des missiles de Cuba (1962) ou encore la guerre du Kippour (1973), Jean-Marc Le Page dévoile les coulisses des moments où l'humanité retint son souffle. Au cours de cette enquête sans précédent, on croise les principaux dirigeants des soixante-dix dernières années – Truman, Staline, De Gaulle, Mao, Trump, Biden et bien sûr Poutine – mais aussi des femmes et hommes des services secrets, James Bond méconnus et géniaux qui ont parfois permis d'éviter le pire. Odyssée glaçante et fascinante, ce livre est aussi une contribution sur les doctrines nucléaires, lesquelles éclairent de façon décisive la seconde moitié du XXe siècle.