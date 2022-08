Les pâtisseries de Nadiya

LE livre de Nadiya Hussain pour vous aider à conquérir gâteaux, biscuits, tartes, pains, pâtisseries salées et pâtisseries "sans cuisson " . Réalisez des recettes toutes plus gourmandes les unes que les autres : pizza scone aux bleuets et à la lavande, gâteau à la mangue et à la noix de coco, fondant au chocolat à partager, brownies " L'argent ne fait pas le bonheur " , quiche aux pommes de terre et rosti, pain à défaire au pepperoni... Des classiques de la pâtisserie aux incontournables mets salés, il est temps de secouer votre façon de cuisiner ! Nadiya Hussain est une cheffe, auteure et présentatrice de télévision britannique.