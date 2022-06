Le guide du super papa séparé

Avec un humour décapant, l'auteur vous dévoile ses astuces pour mener à bien le plus beau des challenges, celui d'élever vos enfants en tant que parent séparé. Que vous soyez en garde classique, alternée ou exclusive, retrouvez dans ce livre des conseils et des exemples concrets pour s'organiser dans la joie et la bonne humeur ! Découvrez comment gérer toutes les situations, assurer en toutes circonstances, devenir un super papa tout en restant vous-même et en profitant de cette nouvelle vie ! Parce que s'occuper des enfants n'est pas toujours simple, Lynda Corazza croque avec humour ce quotidien de papa séparé et retrace toutes ses aventures, parfois embarrassantes mais toujours drôles et authentiques !