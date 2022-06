En train. 32 itinéraires pour voyager autrement en Europe

Le trajet, c'est déjà le voyage... Le voyage en train, c'est le voyage alternatif du XXI ? siècle. Pas seulement plus écologique : temps long, rythme lent, inscription dans la réalité des paysages, des géographies humaines, c'est une autre façon de voyager qui privilégie les rencontres et la découverte des cultures locales. Un guide pratique et un beau livre qui propose de vivre 30 itinéraires en train, de quelques jours à trois semaines à la découverte de l'Europe. Des itinéraires détaillés qui traversent des destinations culturelles majeures, des lieux méconnus, des bifurcations dans l'arrière-pays... autant d'expériences qui apportent à chaque voyage un parfum d'aventure.