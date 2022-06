Les bonnes protéines. Cuisinez toute l'année végétal, sain, éthique, durable

Ce livre va vous réconcilier avec une cuisine délicieuse et saine, à faible impact pour l'écosystème ! Pour notre santé et celle de la planète, nous devons tous réduire notre consommation de produits animaux. Par quoi les remplacer ? Toutes les solutions végétales sont dans ce livre : des protéines de qualité que vous allez apprendre à cuisiner et qui vont régaler toute la famille. Quinoa, sésame, haricot azuki, tofu, amarante... Christine Calvet, naturopathe et spécialiste de la gastronomie bio, partage son enthousiasme pour ces bonnes protéines que nous offre la nature et nous explique comment les utiliser dans 80 recettes saines et savoureuses pour la cuisine de tous les jours. Régalez-vous en santé avec : des verrines et des tapenades colorées pour l'apéro ; de délicieux burgers végétaux ; des buddha bowls originaux ; des plats traditionnels revisités comme les gnocchis de lentilles vertes ; le couscous de Kamut, le dhal de haricots mungo ; des desserts inédits comme le fondant cru au chocolat et haricots rouges. Pour chaque recette, la teneur en protéines est indiquée afin de confectionner des repas équilibrés, sans carences ! Bonus : un guide de nutrition végétale Vous découvrirez aussi quels sont nos besoins réels en protéines, pourquoi il n'est pas nécessaire d'associer légumineuses et céréales au cours d'un même repas, le palmarès des aliments champions en protéines vertes, les 6 règles d'une alimentation végane complète sur le plan nutritionnel.