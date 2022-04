Khartoum, janvier 1996 : les affaires de Ben Laden vont mal. La CIA vient de créer une cellule consacrée à sa traque et les autorités soudanaises cherchent à se débarrasser de lui. Seul, abandonné de tous ses soutiens, sa fortune disparue, Oussama est au creux de la vague. Mais une femme l'obsède : Whitney Houston. Selon le témoignage d'une ancienne maîtresse, Oussama Ben Laden était fou amoureux de la célèbre chanteuse américaine et envisageait de faire assassiner son mari. Dans ce roman hyperréaliste, Phénix imagine comment le terroriste est passé à l'acte. Phénix est le nom de code d'un auteur qui ne montre ni son visage ni sa véritable identité. C'est une habitude acquise : avant de commencer à écrire, il a vécu au Brésil, au Mexique, à Hong-Kong, en Malaisie, etc. Depuis dix ans, il voyage beaucoup au Proche et au Moyen-Orient. Il utilise sa connaissance du monde militaire et du renseignement pour collaborer avec différents médias. L'Enlèvement de Whitney est son troisième roman.