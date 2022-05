Mon cahier de vacances. Edition 2022

Le cahier de vacances made by mon cahier ! Des jeux à faire seule, entre copines ou avec son amoureux, des petits challenges et des tests pour kiffer ses vacances ! Enfin de pures vacances avec tous ses ingrédients indispensables : de la joie, du soleil, de la détente, du fun ! Parce qu'on en a été privé ces dernières années, il s'agit d'en profiter au maximum ! Tests, challenges, jeux, quiz, DIY, recettes yummy, idées feel good sur des sujets pop culture, voyage, cocooning, psy, beauté, sport, food... Il s'agit de faire la provision de LOL, de kiff et de bien-être, que ce soit en le remplissant seule ou (encore plus fun) entre potes. Pour passer des vacances de folie ! Au programme : -1 thème par page, avec à chaque fois 1 jeu ou un petit challenge + un conseil feel good -Des thèmes 100 % Mon cahier : du bien-être, de la psy, du sport de la beauté, de la food, du girl power... -Toute une gamme de jeux pour s'amuser sur la feel good attitude : tests, recettes, DIY, quiz, alphaku, mots croisés, anagrammes, énigmes de calculs, coloriages, mots mêlés, labyrinthes, puzzles, messages codés, logigrammes, charades, casse-tête, jeux de logique...