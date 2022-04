SOS Post-partum

Un nouveau titre dans la collection SOS pour accompagner les mamans dans le post-partum Ecrit par Marie-Elise Launay, sage-femme libérale, et illustré par Violette Suquet En accompagnant quotidiennement des futures et des nouvelles mamans, Marie-Elise Launay, sage-femme, s'est rendu compte du manque d'informations et d'accompagnement lors du post-partum. Aux côtés de Violette Suquet, elle a conçu un journal qui accompagne et guide chaque jeune maman, quel que soit son parcours de naissance, pour prendre soin d'elle et de son bébé. Dans une approche chronologique, elle aborde les sujets les plus importants selon l'avancée dans le post-partum. La lectrice aura ainsi entre les mains un véritable compagnon dans lequel elle trouvera des conseils, des astuces, du réconfort, mais aussi des moments d'expression et de partage.