Les tartines sont meilleures quand on les partage à deux

" Je veux tous les petits déjeuners de ta vie, Emma. Je veux te voir chaque matin, avec tes cheveux emmêlés et tes yeux pétillants. Je préfère commencer par la fin de l'histoire, car je ne veux pas perdre une seule minute passée avec toi en prenant le temps d'y aller doucement. " Tristan est photographe, Emma est médecin. Depuis leur rencontre lors d'un mariage, Tristan est convaincu qu'elle est la femme de sa vie. D'ailleurs, le destin semble d'accord avec lui : il ne cesse de mettre Emma sur sa route. Mais toujours le timing et les aléas de la vie les empêchent d'être ensemble. Alors, Tristan attend. Et Tristan y croit, pour eux deux. Mais après huit ans de relation en pointillés, de fuites d'Emma et de rupture sans explication, ne serait-ce pas le moment d'avancer pour de bon ? Oui, il va tenter sa chance une dernière fois : soit il tournera définitivement la page de cette histoire... soit il retrouvera enfin celle qu'il aime. A propos de l'autrice Traduite dans six pays dont le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Espagne, Emily Blaine s'est imposée comme l'ambassadrice de la romance moderne à la française avec plus de 700 000 exemplaires vendus. Emouvantes, drôles et ancrées dans la vraie vie, ses romances abordent avec justesse et finesse les grandes thématiques d'aujourd'hui.