Destination Happy End

Frissons et passion sur la Route 66 A quatre-vingts ans, Kathleen a besoin d'une aventure. Sa fille Liza insiste pour lui trouver une maison de retraite, alors qu'elle veut précisément le contraire : voyager ! Comme lorsqu'elle partait aux quatre coins du monde pour animer son émission touristique. C'est là qu'elle se sentait libre et vivante. Alors au diable les convenances : cet été, elle partira sur la célèbre Route 66, direction la Californie ! Liza est morte d'inquiétude. Sa mère n'est pas raisonnable ! Pourquoi ne se satisfait-elle pas d'une vie paisible, comme elle ? Quoique, entre son travail, son mari et ses deux filles, Liza s'épuise à s'occuper des autres. Et c'est sûrement pour ça que Kathleen lui a laissé son cottage en bord de mer, dans le voisinage d'un séduisant chanteur : dans l'espoir que Liza se laisse gagner par la tentation et envoie, elle aussi, tout balader... A vingt-cinq ans, Martha n'aurait jamais espéré trouver un job aussi excitant : conduire une vieille dame excentrique à travers les Etats-Unis ! L'occasion rêvée de quitter ses parents et un ex trop collant. Mais lorsque qu'un bel auto-stoppeur croise sa route, les doutes la reprennent. Si loin de chez elle, peut-elle se permettre de se laisser gagner par la passion ? A propos de l'autrice Autrice fréquemment citée par USA Today, la Londonienne Sarah Morgan a conquis ses nombreux fans grâce à ses histoires finement tissées d'humour et d'émotion intemporelle. Elle a vendu plus de 21 millions de livres à travers le monde. Enfant, Sarah rêvait de devenir écrivain et, bien qu'elle ait pris des détours avant d'y parvenir, elle vit à présent son rêve.