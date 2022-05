La cité hantée

La 20e enquête de l'inspecteur Pendergast du FBI, du duo de choc Preston & Child (n°1 des ventes du New York Times), le conduit sur les traces d'une légende urbaine, celle du Vampire de Savannah. Objectif : percer le mystère de corps étrangement vidés de leur sang. Une enquête aux frontières du réel qui le verra affronter des démons de son passé... L'inspecteur Pendergast face au vampire de Savannah L'inspecteur Aloysius Pendergast, du FBI, est appelé en Georgie pour enquêter sur une affaire aussi sordide qu'étrange. Des corps ont été découverts vidés de leur sang. En proie à la panique, la ville craint le retour d'une créature qu'on croyait n'appartenir qu'à la légende : le " Vampire de Savannah ". Tandis que le mystère s'épaissit à mesure que les morts s'amoncèlent, Pendergast, accompagné de sa pupille Constance et de l'agent Coldmoon, explore une piste plus réaliste et pense pouvoir relier ces morts à la disparition inexpliquée de D. B. Cooper. Cinquante ans plus tôt, cet homme avait sauté en parachute d'un vol effectuant la liaison entre Portland et Seattle après avoir obtenu une rançon de 200 000 $... pour ne plus jamais réapparaître. Mais, avec Pendergast, les forces du mal ne sont jamais loin. Et c'est un ennemi aussi redoutable qu'inconnu, donc imprévisible, qu'il devra combattre. Même s'il lui faut pour cela affronter certains démons de son passé...