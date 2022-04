Dernières paroles

Vous voici invité à accompagner Thérèse pendant les six derniers mois de sa vie. En effet, ses soeurs ont pendant cette période noté la plupart de ses paroles. A leur suite, vous allez assister à l'ultime ascension de Thérèse, cette jeune carmélite qui est allée tellement loin dans le voyage spirituel qu'elle a éclairé le monde entier. Thérèse, au sommet de sa " petite voie " de confiance et d'amour, est alors minée par la tuberculose et plongée dans une opaque nuit de la foi. Dans ce contexte jaillissent certaines de ses paroles les plus puissantes, mais aussi les plus tendres ou les plus drôles. Des paroles qui, depuis, n'ont cessé de toucher et guider ceux qui se mettent à leur écoute.