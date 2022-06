A Couple of Cuckoos T03

Souvenir d'une journée shopping avec mon crétin de grand frère et ma superbe nouvelle grande soeur ! #lafratriedesortie Nous sommes allés acheter des affaires pour mon emménagement. En effet, j'ai décidé de quitter le nid familial et de m'installer avec eux. #nouvellevie Pas du tout parce que Nagi me manquait... C'est avant tout l'occasion pour Erika et moi d'apprendre à mieux nous connaître ! Mais je découvre également de nouvelles choses sur Nagi... Cet idiot se permet d'aller à un rendez-vous galant alors qu'il a déjà une fiancée ! Je vais le massacrer.