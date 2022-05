Tricycle. L'espion qui inspira James Bond

Comment, quand on est un jeune homme élégant, riche, plein d'humour, intéressé davantage par les plaisirs de la vie que par la politique, devient-on à la fois espion de l'Abwehr, le service secret nazi, et pièce maîtresse du MI-5 et du MI-6 ? Comment monte-t-on avec ces derniers le "Double Cross System", le "système XX" qui fournit aux Allemands de faux renseignements ? Comment détient-on, plusieurs semaines avant l'assaut, la preuve que les Japonais vont attaquer Pearl Harbour et comment tente-t-on d'en convaincre le FBI qui refuse d'y croire ? Comment, enfin, devient-on le prototype de James Bond, héros de Ian Fleming ? A Berlin, Londres, Lisbonne, Madrid et New York, Dusko Popov (1912-1981) s'est trouvé au centre des actions souterraines qui ont décidé du sort de la Seconde Guerre mondiale. Le récit qu'il fait de sa vie se lit comme un roman d'aventures. Mais ici, chaque fait est authentique, confirmé par les jugements qui, en Angleterre et aux Etats-Unis, les chefs de Dusko Popov ont porté sur ce livre fascinant, où surgit à chaque ligne l'inédit, l'inattendu, la gaieté, la sincérité et le courage. Quand au début des années 1970, ce livre est publié, Dusko Popov devient célèbre alors que sa propre famille ignorait tout de son passé. "Un livre qui mérite de devenir un classique de l'espionnage" Graham Greene