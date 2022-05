Après le succès d'Isabellel'après-midi, Douglas Kennedy se réinvente encore et change de décor. Direction Los Angeles et une Amérique rongée par la crise... A mi-chemin entre roman noir et chronique sociale, Les hommes ont peur de la lumière est surtout le bouleversant portrait d'un homme bien, piégé par la violence. Après une vie passée à courir les routes en tant que commercial, Brendan est maintenant obligé de faire le chauffeur Uber à Los Angeles, ville tentaculaire et perpétuellement embouteillée. Entre les soucis d'argent, la crainte des mauvaises notes de ses clients et son mariage qui bat de l'aile, il parvient quand même à trouver un peu de répit grâce à sa fille Karla, une féministe engagée avec laquelle il entretient une grande complicité. Alors qu'il dépose une cliente devant une clinique pour avortement, Brendan est témoin d'un violent attentat perpétré par des intégristes religieux pro-vie. Cet homme discret et sans histoire va soudain se retrouver au coeur d'un conflit d'une grande violence entre des intégristes religieux, des hommes d'affaires sans scrupules et des féministes bien décidées à défendre leur cause. Un conflit dont il ignore encore que les ramifications touchent jusqu'à sa propre famille... Tout à la fois thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, Les hommes ont peur de la lumière est surtout le puissant portrait d'un homme qui, envers et contre tout, essaie de rester debout...