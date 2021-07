Par une mer basse et tranquille

Devenu une voix incontournable des lettres irlandaises depuis Le Coeur qui tourne, Donal Ryan s'éloigne pour la première fois de son décor familier du comté de Limerick pour embrasser un plus vaste territoire. Fuyant les bombardements, Farouk, un médecin syrien, décide de traverser la Méditerranée avec sa femme et sa fille pour trouver asile en Irlande. Ce pays est le seul qu'a jamais connu Lampy, un jeune homme qui rêve de tout plaquer - à commencer par sa famille et son boulot depuis que Chloé, sa petite amie, l'a quitté.

Quant à John, peut-être parce qu'il sent la mort approcher, il cherche la rédemption après une vie passée à faire le mal autour de lui. Le réfugié, le rêveur au coeur brisé et le pénitent : de la Syrie en guerre à la campagne irlandaise, trois hommes blessés à la croisée de leurs destins, trois êtres que tout oppose et dont les chemins vont converger de manière inattendue. Un roman bouleversant d'humanité et de justesse.