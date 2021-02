Ma vie en Algérie, 1932-1968

Jean-Marie Mojon est né le 15 août 1932 en Algérie. Marié à Colette Largillier et déjà père de 2 filles, il décida de rester en Algérie en 1962. Il continua d'y travailler, comme ingénieur agricole, pendant six ans, et il y eut deux autres enfants.

Finalement sa femme et lui décidèrent de rentrer en France en 1968 pour la scolarité de leurs enfants. C'est là que naquit leur dernier-né.

Toute sa vie il continua d'aimer l'Algérie et d'y aller régulièrement, lors des vacances, emmenant son épouse et ses cinq enfants, qui ont toujours connu son deuxième pays et partagé l'attachement qu'il n'a cessé de lui porter.