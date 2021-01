Le venin d'Hippocrate

Le docteur Renart, membre d'une confrérie influente de médecins bordelais, décède au cours d'une intervention exploratoire bénigne. Il avait mis à jour, au sein de cette confrérie de notables, d'importantes malversations financières. L'autopsie révèle une mort suspecte. Une enquête est ouverte. L'affaire est sensible. Le dossier est confié à la direction interrégionale de la police judiciaire. Le brigadier-chef Julie Mercier mène l'enquête, assistée des lieutenants Thierry Dusseuil et Didier Jacob. Leurs investigations vont les plonger dans un univers où les secrets sont jalousement gardés.

Cette fiction déroule ses méandres le long de la Garonne, dans les vignobles de Gironde et dans Bordeaux assoupie sous la chaleur. Les trois policiers parviendrontils à démêler tout à la fois les fils de leur enquête et ceux de leur propre existence....